Precio de The Life of a Chud hoy

El precio actual de The Life of a Chud (CHUD) hoy es $ 0, con una variación del 10.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHUD a USD es $ 0 por CHUD.

The Life of a Chud actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,957, con un suministro circulante de 999.86M CHUD. Durante las últimas 24 horas, CHUD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00123478, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CHUD experimentó un cambio de -5.78% en la última hora y de +8.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Life of a Chud (CHUD)

Cap de mercado $ 25.96K$ 25.96K $ 25.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.96K$ 25.96K $ 25.96K Suministro de Circulación 999.86M 999.86M 999.86M Suministro total 999,864,113.33546 999,864,113.33546 999,864,113.33546

La capitalización de mercado actual de The Life of a Chud es de $ 25.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CHUD es de 999.86M, con un suministro total de 999864113.33546. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.96K.