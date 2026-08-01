Precio de THE LEAK hoy

El precio actual de THE LEAK (LEAK) hoy es $ 0, con una variación del 36.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LEAK a USD es $ 0 por LEAK.

THE LEAK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,993, con un suministro circulante de 1.00B LEAK. Durante las últimas 24 horas, LEAK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LEAK experimentó un cambio de -8.52% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de THE LEAK (LEAK)

Cap de mercado $ 26.99K$ 26.99K $ 26.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.99K$ 26.99K $ 26.99K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de THE LEAK es de $ 26.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LEAK es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.99K.