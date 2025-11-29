Precio de The Last Job hoy

El precio actual de The Last Job (QUIT) hoy es $ 0.00006941, con una variación del 26.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QUIT a USD es $ 0.00006941 por QUIT.

The Last Job actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 69,072, con un suministro circulante de 989.70M QUIT. Durante las últimas 24 horas, QUIT cotiza entre $ 0.000067 (bajo) y $ 0.00009595 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00073055, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00004305.

En el corto plazo, QUIT experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de -19.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Last Job (QUIT)

Cap de mercado $ 69.07K$ 69.07K $ 69.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.07K$ 69.07K $ 69.07K Suministro de Circulación 989.70M 989.70M 989.70M Suministro total 989,703,701.879431 989,703,701.879431 989,703,701.879431

La capitalización de mercado actual de The Last Job es de $ 69.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QUIT es de 989.70M, con un suministro total de 989703701.879431. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 69.07K.