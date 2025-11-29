Precio de the imperfect coin hoy

El precio actual de the imperfect coin (IMPERFECT) hoy es --, con una variación del 3.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IMPERFECT a USD es -- por IMPERFECT.

the imperfect coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,544, con un suministro circulante de 991.30M IMPERFECT. Durante las últimas 24 horas, IMPERFECT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00301518, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IMPERFECT experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +2.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de the imperfect coin (IMPERFECT)

Cap de mercado $ 45.54K$ 45.54K $ 45.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.54K$ 45.54K $ 45.54K Suministro de Circulación 991.30M 991.30M 991.30M Suministro total 991,304,749.601032 991,304,749.601032 991,304,749.601032

La capitalización de mercado actual de the imperfect coin es de $ 45.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IMPERFECT es de 991.30M, con un suministro total de 991304749.601032. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.54K.