Precio de The Green Era hoy

El precio actual de The Green Era (GREEN) hoy es --, con una variación del 3.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GREEN a USD es -- por GREEN.

The Green Era actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,214.58, con un suministro circulante de 998.32M GREEN. Durante las últimas 24 horas, GREEN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GREEN experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +7.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Green Era (GREEN)

Cap de mercado $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Suministro de Circulación 998.32M 998.32M 998.32M Suministro total 998,324,984.609936 998,324,984.609936 998,324,984.609936

