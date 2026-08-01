Precio de The Green Bull hoy

El precio actual de The Green Bull (VLAD) hoy es $ 0, con una variación del 6.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VLAD a USD es $ 0 por VLAD.

The Green Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 206,326, con un suministro circulante de 1.00B VLAD. Durante las últimas 24 horas, VLAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00571066, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VLAD experimentó un cambio de -0.41% en la última hora y de +23.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.73K.

Información del mercado de The Green Bull (VLAD)

Cap de mercado $ 206.33K$ 206.33K $ 206.33K Volumen (24H) $ 1.73K$ 1.73K $ 1.73K Cap. de mercado totalmente diluida $ 206.33K$ 206.33K $ 206.33K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de The Green Bull es de $ 206.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.73K. El suministro circulante de VLAD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 206.33K.