Precio de The Game Company hoy

El precio actual de The Game Company (GMRT) hoy es $ 0, con una variación del 99.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GMRT a USD es $ 0 por GMRT.

The Game Company actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 91,791, con un suministro circulante de 235.67M GMRT. Durante las últimas 24 horas, GMRT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.849855, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GMRT experimentó un cambio de -0.50% en la última hora y de -98.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.47K.

Información del mercado de The Game Company (GMRT)

Cap de mercado $ 91.79K$ 91.79K $ 91.79K Volumen (24H) $ 4.47K$ 4.47K $ 4.47K Cap. de mercado totalmente diluida $ 389.50K$ 389.50K $ 389.50K Suministro de Circulación 235.67M 235.67M 235.67M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de The Game Company es de $ 91.79K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.47K. El suministro circulante de GMRT es de 235.67M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 389.50K.