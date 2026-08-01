Precio de The Bull Cat hoy

El precio actual de The Bull Cat (BULLCAT) hoy es $ 0, con una variación del 3.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BULLCAT a USD es $ 0 por BULLCAT.

The Bull Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,391, con un suministro circulante de 999.88M BULLCAT. Durante las últimas 24 horas, BULLCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00210016, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BULLCAT experimentó un cambio de -0.89% en la última hora y de -20.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Bull Cat (BULLCAT)

Cap de mercado $ 27.39K$ 27.39K $ 27.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.39K$ 27.39K $ 27.39K Suministro de Circulación 999.88M 999.88M 999.88M Suministro total 999,876,755.4823 999,876,755.4823 999,876,755.4823

La capitalización de mercado actual de The Bull Cat es de $ 27.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BULLCAT es de 999.88M, con un suministro total de 999876755.4823. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.39K.