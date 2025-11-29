Precio de The book of SOL hoy

El precio actual de The book of SOL (SCRIPT) hoy es $ 0.00006712, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCRIPT a USD es $ 0.00006712 por SCRIPT.

The book of SOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 46,983, con un suministro circulante de 699.94M SCRIPT. Durante las últimas 24 horas, SCRIPT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00043616, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000617.

En el corto plazo, SCRIPT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The book of SOL (SCRIPT)

Cap de mercado $ 46.98K$ 46.98K $ 46.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 46.98K$ 46.98K $ 46.98K Suministro de Circulación 699.94M 699.94M 699.94M Suministro total 699,941,445.423144 699,941,445.423144 699,941,445.423144

La capitalización de mercado actual de The book of SOL es de $ 46.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCRIPT es de 699.94M, con un suministro total de 699941445.423144. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 46.98K.