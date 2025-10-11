Información del precio (USD) de The Bonk Prophecy (PROPHECY)

El precio en tiempo real de The Bonk Prophecy (PROPHECY) es de --. Durante las últimas 24 horas, PROPHECY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PROPHECY es de $ 0.00156111, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, PROPHECY ha cambiado en un +1.11% en la última hora, -19.07% en 24 horas y -16.36% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de The Bonk Prophecy (PROPHECY)

La capitalización de mercado actual de The Bonk Prophecy es de $ 22.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PROPHECY es de 954.30M, con un suministro total de 954297547.331092. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.19K.