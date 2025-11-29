Precio de The Bitcoin Mascot hoy

El precio actual de The Bitcoin Mascot (BITTY) hoy es $ 0.00282627, con una variación del 1.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BITTY a USD es $ 0.00282627 por BITTY.

The Bitcoin Mascot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,828,254, con un suministro circulante de 999.34M BITTY. Durante las últimas 24 horas, BITTY cotiza entre $ 0.00269978 (bajo) y $ 0.00301386 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0200771, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BITTY experimentó un cambio de +1.43% en la última hora y de -3.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Bitcoin Mascot (BITTY)

Cap de mercado $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Suministro de Circulación 999.34M 999.34M 999.34M Suministro total 999,343,334.045571 999,343,334.045571 999,343,334.045571

La capitalización de mercado actual de The Bitcoin Mascot es de $ 2.83M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BITTY es de 999.34M, con un suministro total de 999343334.045571. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.83M.