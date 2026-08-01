Precio de The Big Trout hoy

El precio actual de The Big Trout (BIGTROUT) hoy es $ 0, con una variación del 18.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BIGTROUT a USD es $ 0 por BIGTROUT.

The Big Trout actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,438.6, con un suministro circulante de 945.94M BIGTROUT. Durante las últimas 24 horas, BIGTROUT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 51.71, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BIGTROUT experimentó un cambio de -0.69% en la última hora y de +18.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Big Trout (BIGTROUT)

Cap de mercado $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K Suministro de Circulación 945.94M 945.94M 945.94M Suministro total 990,942,541.912656 990,942,541.912656 990,942,541.912656

La capitalización de mercado actual de The Big Trout es de $ 19.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BIGTROUT es de 945.94M, con un suministro total de 990942541.912656. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.36K.