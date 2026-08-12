Precio de The American Dream hoy

El precio actual de The American Dream (DREAM) hoy es $ 0, con una variación del 3.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DREAM a USD es $ 0 por DREAM.

The American Dream actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,313.61, con un suministro circulante de 999.92M DREAM. Durante las últimas 24 horas, DREAM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00178757, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DREAM experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -15.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The American Dream (DREAM)

Cap de mercado $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Suministro de Circulación 999.92M 999.92M 999.92M Suministro total 999,922,399.836763 999,922,399.836763 999,922,399.836763

La capitalización de mercado actual de The American Dream es de $ 13.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DREAM es de 999.92M, con un suministro total de 999922399.836763. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.31K.