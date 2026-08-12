Precio de The African Bull hoy

El precio actual de The African Bull (SUNUSI) hoy es $ 0, con una variación del 2.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUNUSI a USD es $ 0 por SUNUSI.

The African Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 63,101, con un suministro circulante de 953.92M SUNUSI. Durante las últimas 24 horas, SUNUSI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SUNUSI experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -8.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The African Bull (SUNUSI)

Cap de mercado $ 63.10K$ 63.10K $ 63.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 63.10K$ 63.10K $ 63.10K Suministro de Circulación 953.92M 953.92M 953.92M Suministro total 953,915,781.0 953,915,781.0 953,915,781.0

La capitalización de mercado actual de The African Bull es de $ 63.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SUNUSI es de 953.92M, con un suministro total de 953915781.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 63.10K.