Precio de TENGE TENGE hoy

El precio actual de TENGE TENGE (TENGE) hoy es $ 0, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TENGE a USD es $ 0 por TENGE.

TENGE TENGE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,119, con un suministro circulante de 1.00B TENGE. Durante las últimas 24 horas, TENGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00252498, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TENGE experimentó un cambio de +0.41% en la última hora y de +5.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TENGE TENGE (TENGE)

Cap de mercado $ 26.12K$ 26.12K $ 26.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.12K$ 26.12K $ 26.12K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de TENGE TENGE es de $ 26.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TENGE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.12K.