Precio de TEKTIAS hoy

El precio actual de TEKTIAS (TKT) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TKT a USD es -- por TKT.

TEKTIAS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,893.27, con un suministro circulante de 96.00M TKT. Durante las últimas 24 horas, TKT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01329354, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TKT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TEKTIAS (TKT)

Cap de mercado $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Suministro de Circulación 96.00M 96.00M 96.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

