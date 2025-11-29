Precio de Teddy the Tile Doge hoy

El precio actual de Teddy the Tile Doge (TEDDY) hoy es --, con una variación del 1.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TEDDY a USD es -- por TEDDY.

Teddy the Tile Doge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,244.09, con un suministro circulante de 929.60T TEDDY. Durante las últimas 24 horas, TEDDY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TEDDY experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de +1.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Cap de mercado $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K Suministro de Circulación 929.60T 929.60T 929.60T Suministro total 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

La capitalización de mercado actual de Teddy the Tile Doge es de $ 14.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TEDDY es de 929.60T, con un suministro total de 929598213267094.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.24K.