Información del precio (USD) de Tardigrades Cult (TARD)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00016939$ 0.00016939 $ 0.00016939 Precio más bajo $ 0.00000647$ 0.00000647 $ 0.00000647 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) +5.79% Cambio de Precio (7D) +5.79%

El precio en tiempo real de Tardigrades Cult (TARD) es de $0.0000073. Durante las últimas 24 horas, TARD se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de TARD es de $ 0.00016939, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00000647.

En términos de rendimiento a corto plazo, TARD ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y +5.79% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Tardigrades Cult (TARD)

Cap de mercado $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Suministro de Circulación 993.36M 993.36M 993.36M Suministro total 993,357,004.491082 993,357,004.491082 993,357,004.491082

La capitalización de mercado actual de Tardigrades Cult es de $ 7.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TARD es de 993.36M, con un suministro total de 993357004.491082. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.26K.