Precio de Tairon hoy

El precio actual de Tairon (TAIRO) hoy es $ 0.00043816, con una variación del 7.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TAIRO a USD es $ 0.00043816 por TAIRO.

Tairon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,908, con un suministro circulante de 50.00M TAIRO. Durante las últimas 24 horas, TAIRO cotiza entre $ 0.00043739 (bajo) y $ 0.00047553 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.258846, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00027961.

En el corto plazo, TAIRO experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -31.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Tairon (TAIRO)

Cap de mercado $ 21.91K$ 21.91K $ 21.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K Suministro de Circulación 50.00M 50.00M 50.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Tairon es de $ 21.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TAIRO es de 50.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.82K.