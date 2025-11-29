Precio de Synthetix sUSD hoy

El precio actual de Synthetix sUSD (SUSD) hoy es $ 0.949136, con una variación del 1.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUSD a USD es $ 0.949136 por SUSD.

Synthetix sUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,295,396, con un suministro circulante de 43.42M SUSD. Durante las últimas 24 horas, SUSD cotiza entre $ 0.92573 (bajo) y $ 0.959706 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.45, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.429697.

En el corto plazo, SUSD experimentó un cambio de -1.00% en la última hora y de -0.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Synthetix sUSD (SUSD)

Cap de mercado $ 41.30M$ 41.30M $ 41.30M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.30M$ 41.30M $ 41.30M Suministro de Circulación 43.42M 43.42M 43.42M Suministro total 43,419,362.25111481 43,419,362.25111481 43,419,362.25111481

La capitalización de mercado actual de Synthetix sUSD es de $ 41.30M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SUSD es de 43.42M, con un suministro total de 43419362.25111481. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.30M.