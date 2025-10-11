Información del precio (USD) de SynthesizeAI (SYNTH)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) +12.78% Cambio de Precio (7D) +12.78%

El precio en tiempo real de SynthesizeAI (SYNTH) es de --. Durante las últimas 24 horas, SYNTH se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SYNTH es de $ 0.00169867, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SYNTH ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y +12.78% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de SynthesizeAI (SYNTH)

Cap de mercado $ 145.02K$ 145.02K $ 145.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 150.90K$ 150.90K $ 150.90K Suministro de Circulación 961.00M 961.00M 961.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SynthesizeAI es de $ 145.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SYNTH es de 961.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 150.90K.