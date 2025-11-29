Precio de Symbiosis SyBTC hoy

El precio actual de Symbiosis SyBTC (SYBTC) hoy es $ 90,505, con una variación del 1.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SYBTC a USD es $ 90,505 por SYBTC.

Symbiosis SyBTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,024,634, con un suministro circulante de 11.32 SYBTC. Durante las últimas 24 horas, SYBTC cotiza entre $ 90,003 (bajo) y $ 92,796 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 126,825, mientras que el mínimo histórico fue $ 74,649.

En el corto plazo, SYBTC experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +7.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Cap de mercado $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Suministro de Circulación 11.32 11.32 11.32 Suministro total 11.32268688 11.32268688 11.32268688

La capitalización de mercado actual de Symbiosis SyBTC es de $ 1.02M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SYBTC es de 11.32, con un suministro total de 11.32268688. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.02M.