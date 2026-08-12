Precio de Sushi Cat hoy

El precio actual de Sushi Cat (SUSHICAT) hoy es $ 0, con una variación del 31.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUSHICAT a USD es $ 0 por SUSHICAT.

Sushi Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,406.71, con un suministro circulante de 1.00B SUSHICAT. Durante las últimas 24 horas, SUSHICAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SUSHICAT experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de +6.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sushi Cat (SUSHICAT)

Cap de mercado $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Sushi Cat es de $ 19.41K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SUSHICAT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.41K.