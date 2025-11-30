Precio de SURREAL AI hoy

El precio actual de SURREAL AI (SURREAL) hoy es $ 0.00005781, con una variación del 21.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SURREAL a USD es $ 0.00005781 por SURREAL.

SURREAL AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 57,803, con un suministro circulante de 999.95M SURREAL. Durante las últimas 24 horas, SURREAL cotiza entre $ 0.00005342 (bajo) y $ 0.00007395 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00041113, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001034.

En el corto plazo, SURREAL experimentó un cambio de -0.42% en la última hora y de -49.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SURREAL AI (SURREAL)

Cap de mercado $ 57.80K$ 57.80K $ 57.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 57.80K$ 57.80K $ 57.80K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,947,317.781994 999,947,317.781994 999,947,317.781994

La capitalización de mercado actual de SURREAL AI es de $ 57.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SURREAL es de 999.95M, con un suministro total de 999947317.781994. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.80K.