Precio de Super Trump hoy

El precio actual de Super Trump (STRUMP) hoy es $ 0, con una variación del 0.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STRUMP a USD es $ 0 por STRUMP.

Super Trump actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 131,514, con un suministro circulante de 2.34B STRUMP. Durante las últimas 24 horas, STRUMP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.029275, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STRUMP experimentó un cambio de -0.31% en la última hora y de +0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Super Trump (STRUMP)

Cap de mercado $ 131.51K$ 131.51K $ 131.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 146.15T$ 146.15T $ 146.15T Suministro de Circulación 2.34B 2.34B 2.34B Suministro total 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037

La capitalización de mercado actual de Super Trump es de $ 131.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STRUMP es de 2.34B, con un suministro total de 2339600235.633037. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 146.15T.