Información del precio (USD) de Suiswap (SSWP)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.17% Cambio de Precio (1D) -36.27% Cambio de Precio (7D) -43.85% Cambio de Precio (7D) -43.85%

El precio en tiempo real de Suiswap (SSWP) es de --. Durante las últimas 24 horas, SSWP se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SSWP es de $ 0.00458571, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SSWP ha cambiado en un +0.17% en la última hora, -36.27% en 24 horas y -43.85% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Suiswap (SSWP)

Cap de mercado $ 72.99K$ 72.99K $ 72.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 72.99K$ 72.99K $ 72.99K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Suiswap es de $ 72.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SSWP es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 72.99K.