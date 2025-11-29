Precio de SUI Desci Agents hoy

El precio actual de SUI Desci Agents (DESCI) hoy es $ 0.00006204, con una variación del 5.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DESCI a USD es $ 0.00006204 por DESCI.

SUI Desci Agents actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 39,326, con un suministro circulante de 623.85M DESCI. Durante las últimas 24 horas, DESCI cotiza entre $ 0.00005899 (bajo) y $ 0.0000671 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02488851, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005095.

En el corto plazo, DESCI experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +3.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SUI Desci Agents (DESCI)

Cap de mercado $ 39.33K$ 39.33K $ 39.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 63.04K$ 63.04K $ 63.04K Suministro de Circulación 623.85M 623.85M 623.85M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SUI Desci Agents es de $ 39.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DESCI es de 623.85M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 63.04K.