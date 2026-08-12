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El precio actual de Strategic Oil Supply hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de SOS es 100,309 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de SOS a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Strategic Oil Supply hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de SOS es 100,309 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de SOS a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Strategic Oil Supply (SOS)

No listado

Precio en vivo de 1 SOS en USD:

$0.00009536
$0.00009536$0.00009536
-10.10%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Strategic Oil Supply (SOS)
Última actualización de la página: 2026-08-12 23:36:16 (UTC+8)

Precio de Strategic Oil Supply hoy

El precio actual de Strategic Oil Supply (SOS) hoy es $ 0, con una variación del 10.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOS a USD es $ 0 por SOS.

Strategic Oil Supply actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 100,309, con un suministro circulante de 999.99M SOS. Durante las últimas 24 horas, SOS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00976314, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOS experimentó un cambio de -6.23% en la última hora y de -11.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.06K.

Información del mercado de Strategic Oil Supply (SOS)

$ 100.31K
$ 100.31K$ 100.31K

$ 1.06K
$ 1.06K$ 1.06K

$ 100.31K
$ 100.31K$ 100.31K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,091.981633
999,988,091.981633 999,988,091.981633

La capitalización de mercado actual de Strategic Oil Supply es de $ 100.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.06K. El suministro circulante de SOS es de 999.99M, con un suministro total de 999988091.981633. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 100.31K.

Historial de precios de Strategic Oil Supply USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
24H Mín
$ 0
$ 0$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00976314
$ 0.00976314$ 0.00976314

$ 0
$ 0$ 0

-6.23%

-10.29%

-11.20%

-11.20%

Historial de precios de Strategic Oil Supply (SOS) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Strategic Oil Supply a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Strategic Oil Supply a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Strategic Oil Supply a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Strategic Oil Supply a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0-10.29%
30 Días$ 0-41.90%
60 Días$ 0-52.78%
90 Días$ 0--

Predicción de precios para Strategic Oil Supply

Predicción del precio de Strategic Oil Supply (SOS) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de SOS en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Strategic Oil Supply (SOS) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Strategic Oil Supply podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Strategic Oil Supply en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de SOS para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Strategic Oil Supply.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Strategic Oil Supply(SOS)

Sitio web oficial

Categoría :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Acerca de Strategic Oil Supply

¿Cuál es el precio actual de Strategic Oil Supply?

Strategic Oil Supply tiene un precio de €, con una variación de -10.29% en el último día.

¿Qué tan rápido está creciendo la comunidad de SOS?

Actualmente hay -- titulares, y un aumento en este número suele indicar una mayor adopción, comunidades en expansión y una participación más amplia en la red.

¿Cómo afecta la demanda el precio de Strategic Oil Supply?

La demanda se ve influenciada por casos de uso, condiciones del mercado, sentimiento de los inversores y su rol en el sector Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Una mayor demanda puede acelerar la movilización del precio durante períodos de alto volumen de operaciones.

¿Cuál es el volumen de operaciones de SOS hoy?

Ha generado un volumen de operaciones de €--, lo que demuestra una participación activa y una liquidez saludable en el mercado.

¿Cómo se compara SOS con su desempeño histórico?

Su máximo histórico (ATH) es de €0.008307915074342460000 y su mínimo histórico (ATL) es de €, lo que ofrece contexto sobre sus ciclos de desempeño pasados.

¿Cuántos tokens están en circulación?

Hay 999988091.981633 tokens en circulación, lo que influye en la disponibilidad, la capitalización de mercado y la valoración a largo plazo.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Strategic Oil Supply

Última actualización de la página: 2026-08-12 23:36:16 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Strategic Oil Supply (SOS)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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$0.0146$0.0146

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003557
$0.0003557$0.0003557

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Nil Token

NIL

$0.04360
$0.04360$0.04360

+22.30%

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