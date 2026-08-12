Precio de Strategic Oil Supply hoy

El precio actual de Strategic Oil Supply (SOS) hoy es $ 0, con una variación del 10.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOS a USD es $ 0 por SOS.

Strategic Oil Supply actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 100,309, con un suministro circulante de 999.99M SOS. Durante las últimas 24 horas, SOS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00976314, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOS experimentó un cambio de -6.23% en la última hora y de -11.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.06K.

Información del mercado de Strategic Oil Supply (SOS)

Cap de mercado $ 100.31K$ 100.31K $ 100.31K Volumen (24H) $ 1.06K$ 1.06K $ 1.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 100.31K$ 100.31K $ 100.31K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,988,091.981633 999,988,091.981633 999,988,091.981633

La capitalización de mercado actual de Strategic Oil Supply es de $ 100.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.06K. El suministro circulante de SOS es de 999.99M, con un suministro total de 999988091.981633. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 100.31K.