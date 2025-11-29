Precio de Strategic ETH Reserve hoy

El precio actual de Strategic ETH Reserve (SΞR) hoy es $ 0.00018887, con una variación del 1.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SΞR a USD es $ 0.00018887 por SΞR.

Strategic ETH Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,887.45, con un suministro circulante de 100.00M SΞR. Durante las últimas 24 horas, SΞR cotiza entre $ 0.00018918 (bajo) y $ 0.00019328 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.283912, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00012597.

En el corto plazo, SΞR experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de +49.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Strategic ETH Reserve (SΞR)

Cap de mercado $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

