Precio de Strategic Bitcoin Reserve hoy

El precio actual de Strategic Bitcoin Reserve (SBR) hoy es $ 0.01735564, con una variación del 1.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SBR a USD es $ 0.01735564 por SBR.

Strategic Bitcoin Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 365,198, con un suministro circulante de 21.04M SBR. Durante las últimas 24 horas, SBR cotiza entre $ 0.01718447 (bajo) y $ 0.01753945 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.31, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01428915.

En el corto plazo, SBR experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 395.90K.

Información del mercado de Strategic Bitcoin Reserve (SBR)

Cap de mercado $ 365.20K$ 365.20K $ 365.20K Volumen (24H) $ 395.90K$ 395.90K $ 395.90K Cap. de mercado totalmente diluida $ 365.20K$ 365.20K $ 365.20K Suministro de Circulación 21.04M 21.04M 21.04M Suministro total 21,042,069.0 21,042,069.0 21,042,069.0

La capitalización de mercado actual de Strategic Bitcoin Reserve es de $ 365.20K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 395.90K. El suministro circulante de SBR es de 21.04M, con un suministro total de 21042069.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 365.20K.