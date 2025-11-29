Precio de Stoopid Cats hoy

El precio actual de Stoopid Cats (STOCAT) hoy es $ 0.00035105, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STOCAT a USD es $ 0.00035105 por STOCAT.

Stoopid Cats actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 256,017, con un suministro circulante de 729.30M STOCAT. Durante las últimas 24 horas, STOCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00152819, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000040.

En el corto plazo, STOCAT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stoopid Cats (STOCAT)

Cap de mercado $ 256.02K$ 256.02K $ 256.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 522.71K$ 522.71K $ 522.71K Suministro de Circulación 729.30M 729.30M 729.30M Suministro total 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

La capitalización de mercado actual de Stoopid Cats es de $ 256.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STOCAT es de 729.30M, con un suministro total de 1489005018.13. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 522.71K.