Precio de Steakhouse WETH V2 hoy

El precio actual de Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) hoy es $ 1,923.95, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STEAKETH a USD es $ 1,923.95 por STEAKETH.

Steakhouse WETH V2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,914,300, con un suministro circulante de 8.79K STEAKETH. Durante las últimas 24 horas, STEAKETH cotiza entre $ 1,874.76 (bajo) y $ 1,941.9 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3,394.14, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,773.09.

En el corto plazo, STEAKETH experimentó un cambio de -0.43% en la última hora y de +1.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Steakhouse WETH V2 (STEAKETH)

Cap de mercado $ 16.91M$ 16.91M $ 16.91M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.91M$ 16.91M $ 16.91M Suministro de Circulación 8.79K 8.79K 8.79K Suministro total 8,791.436565119551 8,791.436565119551 8,791.436565119551

La capitalización de mercado actual de Steakhouse WETH V2 es de $ 16.91M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de STEAKETH es de 8.79K, con un suministro total de 8791.436565119551. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.91M.