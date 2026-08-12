Precio de Steakhouse USDT V2 hoy

El precio actual de Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) hoy es $ 1.022, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STEAKUSDT a USD es $ 1.022 por STEAKUSDT.

Steakhouse USDT V2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 73,455,391, con un suministro circulante de 71.89M STEAKUSDT. Durante las últimas 24 horas, STEAKUSDT cotiza entre $ 1.019 (bajo) y $ 1.023 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.028, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.994793.

En el corto plazo, STEAKUSDT experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de -0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT)

Cap de mercado $ 73.46M$ 73.46M $ 73.46M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 73.46M$ 73.46M $ 73.46M Suministro de Circulación 71.89M 71.89M 71.89M Suministro total 71,893,636.93091653 71,893,636.93091653 71,893,636.93091653

La capitalización de mercado actual de Steakhouse USDT V2 es de $ 73.46M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de STEAKUSDT es de 71.89M, con un suministro total de 71893636.93091653. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 73.46M.