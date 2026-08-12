Precio de Steakhouse Confidential Prime USDC hoy

El precio actual de Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) hoy es $ 1.013, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STEAKCUSDC a USD es $ 1.013 por STEAKCUSDC.

Steakhouse Confidential Prime USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 36,353,102, con un suministro circulante de 35.87M STEAKCUSDC. Durante las últimas 24 horas, STEAKCUSDC cotiza entre $ 1.01 (bajo) y $ 1.015 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.017, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.002.

En el corto plazo, STEAKCUSDC experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de +0.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

Cap de mercado $ 36.35M$ 36.35M $ 36.35M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.35M$ 36.35M $ 36.35M Suministro de Circulación 35.87M 35.87M 35.87M Suministro total 35,873,374.72707068 35,873,374.72707068 35,873,374.72707068

La capitalización de mercado actual de Steakhouse Confidential Prime USDC es de $ 36.35M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de STEAKCUSDC es de 35.87M, con un suministro total de 35873374.72707068. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.35M.