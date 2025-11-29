Precio de Standard Trust Assurance Community hoy

El precio actual de Standard Trust Assurance Community (STACO) hoy es $ 0.01110277, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STACO a USD es $ 0.01110277 por STACO.

Standard Trust Assurance Community actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,110,277, con un suministro circulante de 100.00M STACO. Durante las últimas 24 horas, STACO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.011, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01060324.

En el corto plazo, STACO experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Standard Trust Assurance Community (STACO)

Cap de mercado $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

