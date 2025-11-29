Precio de Standard Protocol hoy

El precio actual de Standard Protocol (STND) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STND a USD es -- por STND.

Standard Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,552.49, con un suministro circulante de 90.97M STND. Durante las últimas 24 horas, STND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.06, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STND experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Standard Protocol (STND)

Cap de mercado $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.00K$ 16.00K $ 16.00K Suministro de Circulación 90.97M 90.97M 90.97M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Standard Protocol es de $ 14.55K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STND es de 90.97M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.00K.