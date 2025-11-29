Precio de Staked UTY hoy

El precio actual de Staked UTY (YUTY) hoy es $ 1.039, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YUTY a USD es $ 1.039 por YUTY.

Staked UTY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,470,214, con un suministro circulante de 4.30M YUTY. Durante las últimas 24 horas, YUTY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.043, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.004.

En el corto plazo, YUTY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Staked UTY (YUTY)

Cap de mercado $ 4.47M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.47M Suministro de Circulación 4.30M Suministro total 4,300,954.876137495

