Precio de Staked USD Coin hoy

El precio actual de Staked USD Coin (SUSD) hoy es $ 1.004, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUSD a USD es $ 1.004 por SUSD.

Staked USD Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,129,100, con un suministro circulante de 8.63M SUSD. Durante las últimas 24 horas, SUSD cotiza entre $ 0.994481 (bajo) y $ 1.004 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.55, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.106663.

En el corto plazo, SUSD experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +0.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.32K.

Información del mercado de Staked USD Coin (SUSD)

Cap de mercado $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Volumen (24H) $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Suministro de Circulación 8.63M 8.63M 8.63M Suministro total 8,631,250.1151253 8,631,250.1151253 8,631,250.1151253

La capitalización de mercado actual de Staked USD Coin es de $ 5.13M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.32K. El suministro circulante de SUSD es de 8.63M, con un suministro total de 8631250.1151253. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.14M.