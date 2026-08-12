Precio de Staked Tenbin Mexican Peso hoy

El precio actual de Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN) hoy es $ 0.060648, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STMXN a USD es $ 0.060648 por STMXN.

Staked Tenbin Mexican Peso actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 278,286, con un suministro circulante de 4.59M STMXN. Durante las últimas 24 horas, STMXN cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.061067, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.057403.

En el corto plazo, STMXN experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 39.69.

Información del mercado de Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN)

Cap de mercado $ 278.29K$ 278.29K $ 278.29K Volumen (24H) $ 39.69$ 39.69 $ 39.69 Cap. de mercado totalmente diluida $ 278.29K$ 278.29K $ 278.29K Suministro de Circulación 4.59M 4.59M 4.59M Suministro total 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103

La capitalización de mercado actual de Staked Tenbin Mexican Peso es de $ 278.29K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 39.69. El suministro circulante de STMXN es de 4.59M, con un suministro total de 4588550.644313103. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 278.29K.