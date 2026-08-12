Precio de Staked Tenbin Brazilian Real hoy

El precio actual de Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) hoy es $ 0.199896, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STBRL a USD es $ 0.199896 por STBRL.

Staked Tenbin Brazilian Real actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,250,762, con un suministro circulante de 6.26M STBRL. Durante las últimas 24 horas, STBRL cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.202208, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.199835.

En el corto plazo, STBRL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.59.

Información del mercado de Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL)

Cap de mercado $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volumen (24H) $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Suministro de Circulación 6.26M 6.26M 6.26M Suministro total 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354

La capitalización de mercado actual de Staked Tenbin Brazilian Real es de $ 1.25M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.59. El suministro circulante de STBRL es de 6.26M, con un suministro total de 6257545.103833354. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.25M.