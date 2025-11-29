Precio de Staked msUSD hoy

El precio actual de Staked msUSD (SMSUSD) hoy es $ 0.694562, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SMSUSD a USD es $ 0.694562 por SMSUSD.

Staked msUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,057,232, con un suministro circulante de 1.85M SMSUSD. Durante las últimas 24 horas, SMSUSD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.025, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.694559.

En el corto plazo, SMSUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Staked msUSD (SMSUSD)

Cap de mercado $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Suministro de Circulación 1.85M 1.85M 1.85M Suministro total 1,845,548.626723544 1,845,548.626723544 1,845,548.626723544

La capitalización de mercado actual de Staked msUSD es de $ 4.06M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SMSUSD es de 1.85M, con un suministro total de 1845548.626723544. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.28M.