Precio de Staked IP hoy

El precio actual de Staked IP (STIP) hoy es $ 2.66, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STIP a USD es $ 2.66 por STIP.

Staked IP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,502,097, con un suministro circulante de 1.32M STIP. Durante las últimas 24 horas, STIP cotiza entre $ 2.62 (bajo) y $ 2.79 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 15.09, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.031.

En el corto plazo, STIP experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +5.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Staked IP (STIP)

Cap de mercado $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Suministro de Circulación 1.32M 1.32M 1.32M Suministro total 1,316,566.972295384 1,316,566.972295384 1,316,566.972295384

La capitalización de mercado actual de Staked IP es de $ 3.50M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STIP es de 1.32M, con un suministro total de 1316566.972295384. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.50M.