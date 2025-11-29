Precio de Staked BITZ hoy

El precio actual de Staked BITZ (SBITZ) hoy es $ 0.81633, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SBITZ a USD es $ 0.81633 por SBITZ.

Staked BITZ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 43,381, con un suministro circulante de 37.83K SBITZ. Durante las últimas 24 horas, SBITZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 34.29, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.777131.

En el corto plazo, SBITZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Staked BITZ (SBITZ)

Cap de mercado $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K Suministro de Circulación 37.83K 37.83K 37.83K Suministro total 37,826.97965093845 37,826.97965093845 37,826.97965093845

La capitalización de mercado actual de Staked BITZ es de $ 43.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SBITZ es de 37.83K, con un suministro total de 37826.97965093845. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.88K.