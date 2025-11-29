Precio de Staked Aria Premier Launch hoy

El precio actual de Staked Aria Premier Launch (STAPL) hoy es $ 0.707537, con una variación del 18.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STAPL a USD es $ 0.707537 por STAPL.

Staked Aria Premier Launch actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,464,174, con un suministro circulante de 7.72M STAPL. Durante las últimas 24 horas, STAPL cotiza entre $ 0.588056 (bajo) y $ 0.714426 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.042, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.451853.

En el corto plazo, STAPL experimentó un cambio de -0.96% en la última hora y de +4.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Cap de mercado $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Suministro de Circulación 7.72M 7.72M 7.72M Suministro total 7,723,560.72000193 7,723,560.72000193 7,723,560.72000193

