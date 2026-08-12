Precio de Stairway to gold hoy

El precio actual de Stairway to gold (GOLD) hoy es $ 0.00259759, con una variación del 3.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOLD a USD es $ 0.00259759 por GOLD.

Stairway to gold actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,595,427, con un suministro circulante de 997.83M GOLD. Durante las últimas 24 horas, GOLD cotiza entre $ 0.00246957 (bajo) y $ 0.00266645 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00266645, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOLD experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de +25.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.96K.

Información del mercado de Stairway to gold (GOLD)

Cap de mercado $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Volumen (24H) $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Suministro de Circulación 997.83M 997.83M 997.83M Suministro total 999,993,563.589541 999,993,563.589541 999,993,563.589541

La capitalización de mercado actual de Stairway to gold es de $ 2.60M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.96K. El suministro circulante de GOLD es de 997.83M, con un suministro total de 999993563.589541. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.60M.