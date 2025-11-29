Precio de Stacy Staked XTZ hoy

El precio actual de Stacy Staked XTZ (STXTZ) hoy es $ 0.523089, con una variación del 1.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STXTZ a USD es $ 0.523089 por STXTZ.

Stacy Staked XTZ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,238,338, con un suministro circulante de 10.01M STXTZ. Durante las últimas 24 horas, STXTZ cotiza entre $ 0.523089 (bajo) y $ 0.536592 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.06, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.464512.

En el corto plazo, STXTZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Cap de mercado $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Suministro de Circulación 10.01M 10.01M 10.01M Suministro total 10,014,238.294926 10,014,238.294926 10,014,238.294926

La capitalización de mercado actual de Stacy Staked XTZ es de $ 5.24M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STXTZ es de 10.01M, con un suministro total de 10014238.294926. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.24M.