Tokenómica de Splash Token (SPLASH)

Descubre información clave sobre Splash Token (SPLASH), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-10-11 20:20:00 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de Splash Token (SPLASH)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Splash Token (SPLASH), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 410.52K
Suministro total:
$ 1.00B
Suministro circulante:
$ 925.00M
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 443.81K
Máximo histórico:
$ 0.0063972
Mínimo histórico:
$ 0
Precio actual:
$ 0.0004438
Información de Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

Sitio web oficial:
https://p00ls.games/
Whitepaper:
https://p00ls.notion.site/SPLASH-Whitepaper-1adcf604d5ce80548c9bd581d4ff694b

Tokenómica de Splash Token (SPLASH): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Splash Token (SPLASH) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens SPLASH que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens SPLASH que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de SPLASH ¡explora el precio en vivo del token SPLASH!

Predicción de precios de SPLASH

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse SPLASH? Nuestra página de predicción de precios de SPLASH combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

