Información del precio (USD) de SPLASH AI (SPLASH)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.32% Cambio de Precio (1D) -17.91% Cambio de Precio (7D) -30.41% Cambio de Precio (7D) -30.41%

El precio en tiempo real de SPLASH AI (SPLASH) es de --. Durante las últimas 24 horas, SPLASH se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SPLASH es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SPLASH ha cambiado en un -0.32% en la última hora, -17.91% en 24 horas y -30.41% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de SPLASH AI (SPLASH)

Cap de mercado $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SPLASH AI es de $ 1.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPLASH es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.69K.