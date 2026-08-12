Precio de South Africa Fan Token hoy

El precio actual de South Africa Fan Token (SAFA) hoy es $ 0.126489, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAFA a USD es $ 0.126489 por SAFA.

South Africa Fan Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 471,795, con un suministro circulante de 3.73M SAFA. Durante las últimas 24 horas, SAFA cotiza entre $ 0.123479 (bajo) y $ 0.146541 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.24, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.122783.

En el corto plazo, SAFA experimentó un cambio de +1.05% en la última hora y de -7.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 288.58K.

Información del mercado de South Africa Fan Token (SAFA)

Cap de mercado $ 471.80K$ 471.80K $ 471.80K Volumen (24H) $ 288.58K$ 288.58K $ 288.58K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Suministro de Circulación 3.73M 3.73M 3.73M Suministro total 19,830,000.0 19,830,000.0 19,830,000.0

La capitalización de mercado actual de South Africa Fan Token es de $ 471.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 288.58K. El suministro circulante de SAFA es de 3.73M, con un suministro total de 19830000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.51M.