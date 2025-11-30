Precio de Soulbucks hoy

El precio actual de Soulbucks (SBX) hoy es --, con una variación del 49.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SBX a USD es -- por SBX.

Soulbucks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,852.53, con un suministro circulante de 128.41M SBX. Durante las últimas 24 horas, SBX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00791712, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SBX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -66.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 188.29.

Información del mercado de Soulbucks (SBX)

Cap de mercado $ 3.85K$ 3.85K $ 3.85K Volumen (24H) $ 188.29$ 188.29 $ 188.29 Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.00K$ 30.00K $ 30.00K Suministro de Circulación 128.41M 128.41M 128.41M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Soulbucks es de $ 3.85K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 188.29. El suministro circulante de SBX es de 128.41M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.00K.